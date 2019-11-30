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Стрелявшего в кафе Петербурга заключили под стражу на два месяца

Кенан Гусейнов раскаялся в содеянном и полностью признал вину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Невский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу сроком на 2 месяца ранее судимого за похищение человека и мошенничество Кенана Гусейнова по делу о стрельбе в кафе на Товарищеском проспекте. Об этом в субботу сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Невский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кенана Бахтияр оглы Гусейнова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

Суду Гусейнов сообщил о раскаянии в содеянном и полном признании вины. Срок меры пресечения - до 29 января 2019 года.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области журналистам сообщили, что сотрудники петербургского Центра по противодействию экстремизму установили причастность 32-летнего мужчины к хулиганской стрельбе холостыми патронами. Инцидент произошел еще в ночь на 1 октября в кафе на Товарищеском проспекте. В руки оперативников попала видеозапись, на которой он в присутствии многочисленных гостей и персонала делает несколько выстрелов из окна заведения.

Правоохранительные органы установили личность стрелявшего - им оказался уроженец Грузии Кенан Гусейнов. По данным полиции, он был ранее судим за похищение человека и мошенничество. По оперативным данным, мужчина имеет отношение к организованной преступности.

"По иронии судьбы он был задержан в том же самом кафе. Вместе с ним в отдел полиции для разбирательства доставили еще 12 выходцев с Северного Кавказа. При досмотре у них изъяли три предмета, похожих на пистолеты и нож, которые отправлены на экспертизу. Семеро граждан находятся в Петербурге без регистрации и поэтому были переданы сотрудникам миграционной полиции", - добавили в ГУ МВД.

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РоссияСанкт-Петербург
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