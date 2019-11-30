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В Черкесске задержали подозреваемого в стрельбе и ранении посетителя кафе

Задержанный дал признательные показания

ЧЕРКЕССК, 30 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 24-летнего жителя села Чапаевское в Карачаево-Черкесии по подозрению в стрельбе, которая произошла в одном из кафе города. В результате стрельбы ранен один человек, сообщила в субботу пресс-служба МВД по Карачаево-Черкеской Республике.

"Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Черкесску в течение дежурных суток установили и задержали подозреваемого в стрельбе, которая произошла в одном из кафе города. Задержанный, 24-летний житель села Чапаевского, дал признательные показания. У него изъят травматический пистолет - предполагаемое орудие преступления - и направлен на исследование", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в ночь на 30 ноября в одном из кафе Черкесска. Между молодыми людьми возник конфликт, в результате которого 19-летний житель Черкесска получил ранения руки и ноги. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет.

"По данному факту принимается процессуальное решение", - заключили в ведомстве.

Теги
РоссияКарачаево-Черкесия
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