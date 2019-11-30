В Балашихе загорелся храм Преображения Господня

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Храм Преображения Господня, построенный в ХVIII веке, загорелся в подмосковной Балашихе. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"Произошел пожар в Храм Преображения Господня в Балашихе, площадь возгорания уточняется", - сказали в главке.

Ранее о пожаре в храме Преображения Господня на Леоновском шоссе сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Есть опасность распространения огня на все здание", - сказал собеседник агентства.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, пожар возник на первом этаже и перекинулся на второй.

Храм Преображения Господня расположен в центре подмосковного города Балашиха, на территории старинной усадьбы князей Голицыных Пехра-Яковлевское.

В новость были внесены изменения (20:42 мск) - изменился источник информации, добавлены сведения о пожаре.