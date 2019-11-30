Reuters: мальтийскому бизнесмену предъявили обвинение в соучастии в убийстве журналистки

ТАСС, 30 ноября. Суд Валетты предъявил мальтийскому предпринимателю Йоргену Фенеку обвинение в соучастии в убийстве журналистки Дафне Каруаны Галиции. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters.

Фенек не признал своей вины.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, по версии источников агентства, должен в ближайшее время на фоне этого дела объявить об отставке.

Дафне Каруана Галиция занималась расследованиями коррупционных преступлений во властных кругах Мальты. Как сообщало агентство, в феврале 2017 года журналистка в своем блоге утверждала, что компания 17 Black, владельцем которой является предприниматель Фенек, связана с мальтийскими политическими кругами. Ее автомобиль был взорван 16 октября 2017 года, журналистка погибла на месте.

Ранее премьер объявил об отставке главы своей администрации Кита Шембри из-за предполагаемых финансовых связей последнего с Фенеком. Впоследствии Шембри арестовали.