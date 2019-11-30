Двое детей погибли при взрыве мины в окрестностях Дамаска

ТАСС, 30 ноября. Взрыв мины, установленной боевиками в районе Восточная Гута под Дамаском, привел к гибели двух детей. Об этом сообщило в субботу агентство SANA со ссылкой на источник в полицейском управлении. По его информации, инцидент произошел в районе Хош-Насри, где юные сирийцы пасли стадо овец.

Хош-Насри находится поблизости от Думы. Этот город ранее являлся крупным форпостом вооруженных группировок.

16 июля в указанной местности подорвался на мине грузовик, который перевозил сирийских крестьян. Погибли две женщины, еще четыре человека получили ранения и были госпитализированы.

Сирийские войска освободили Восточную Гуту от бандформирований 14 апреля 2018 года. В течение шести лет в расположенных там предместьях орудовали боевики, которые регулярно обстреливали жилые кварталы столицы.