{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Двое детей погибли при взрыве мины в окрестностях Дамаска

По данным агентства SANA, инцидент произошел в районе Хош-Насри

ТАСС, 30 ноября. Взрыв мины, установленной боевиками в районе Восточная Гута под Дамаском, привел к гибели двух детей. Об этом сообщило в субботу агентство SANA со ссылкой на источник в полицейском управлении. По его информации, инцидент произошел в районе Хош-Насри, где юные сирийцы пасли стадо овец.

Хош-Насри находится поблизости от Думы. Этот город ранее являлся крупным форпостом вооруженных группировок.

16 июля в указанной местности подорвался на мине грузовик, который перевозил сирийских крестьян. Погибли две женщины, еще четыре человека получили ранения и были госпитализированы.

Сирийские войска освободили Восточную Гуту от бандформирований 14 апреля 2018 года. В течение шести лет в расположенных там предместьях орудовали боевики, которые регулярно обстреливали жилые кварталы столицы.

Теги
СирияКризис в Сирии
Реклама на ТАСС
Открытое горение в храме Преображения Господня ликвидировали
Площадь возгорания составила 120 кв. метров
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС