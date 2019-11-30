{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Открытое горение в храме Преображения Господня ликвидировали

Площадь возгорания составила 120 кв. метров

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в храме Преображения Господня в подмосковной Балашихе, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

"В 23:33 мск ликвидировано открытое горение. Пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Сообщение о пожаре в храме Преображения Господня на Леоновском шоссе в Балашихе поступило в 22:48 мск. В 23:32 мск возгорание было локализовано на площади 120 кв. метров.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, пожар возник на первом этаже и перекинулся на второй.

Храм Преображения Господня расположен в центре подмосковного города Балашиха, на территории старинной усадьбы князей Голицыных Пехра-Яковлевское. Он был построен в ХVIII веке.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Балашихе загорелся храм Преображения Господня
Возможно распространение огня
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС