Открытое горение в храме Преображения Господня ликвидировали

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в храме Преображения Господня в подмосковной Балашихе, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

"В 23:33 мск ликвидировано открытое горение. Пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Сообщение о пожаре в храме Преображения Господня на Леоновском шоссе в Балашихе поступило в 22:48 мск. В 23:32 мск возгорание было локализовано на площади 120 кв. метров.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, пожар возник на первом этаже и перекинулся на второй.

Храм Преображения Господня расположен в центре подмосковного города Балашиха, на территории старинной усадьбы князей Голицыных Пехра-Яковлевское. Он был построен в ХVIII веке.