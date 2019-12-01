В Екатеринбурге произошел пожар в подвале жилого дома, где проводили квесты

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в подвале для проведения квестов в многоквартирном доме в Екатеринбурге, из дома эвакуированы 100 человек. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 02:50 мск поступила информация о пожаре в многоквартирном муниципальном жилом доме по улице Малышева Екатеринбурга Свердловской области. Установлено, что идет дым из подвала, где, по словам администрации, расположены помещения для проведения квестов. Эвакуировано 100 человек", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, дом пятиэтажный. В 03:46 мск задымление в подвале было локализовано на площади 20 кв. м. Менее чем через 10 минут пожарные ликвидировали открытое горение. В результате инцидента пострадавших нет.