Почти все жители дома в Ярославле, где произошел взрыв газа, вернулись в квартиры

ТАСС, 1 декабря. Почти все жители дома в Ярославле, где в субботу вечером произошел взрыв газа, вернулись в свои квартиры. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Принято решение заселить обратно жильцов первого - восьмого подъездов, кроме второго. Во втором подъезде проживали 33 человека: 27 разместились у родственников, шесть размещены в гостинице", - рассказали в пресс-службе.

Сообщение о происшествии поступило в 22:20 мск. По уточненной информации ведомства, взрыв произошел на третьем этаже дома №41 на улице Панина. В результате взрыва 18-летний молодой человек получил ожоги второй степени, он госпитализирован. Отмечалось, что жильцы дома направлены в пункт временного размещения в школе №55.

Дом полностью отключен от коммуникаций. Квартира, где произошел взрыв, частично разрушена. Пока неизвестно, насколько серьезны повреждения несущей стены, уточнили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в МЧС, в 11:00 мск в воскресенье начнет работать комиссия мэрии города по оценке повреждений и возможности восстановления жилых конструкций.