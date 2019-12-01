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Арестованному начальнику угрозыска Приморья предъявили обвинение

Андрея Миляева арестовали в конце июля 2019 года по подозрению в злоупотреблении полномочиями, он сообщал знакомому бизнесмену о запланированных проверках

ТАСС, 1 декабря. Обвинительное заключение по уголовному делу о превышении должностных полномочий предъявили бывшему руководителю уголовного розыска управления МВД Приморского края Андрею Миляеву. Об этом в воскресенье сообщается в пресс-релизе Генеральной прокуратуры РФ.

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"Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Игорь Ткачев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного из руководителей УМВД России по Приморскому краю [Андрея Миляева]. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.

В начале октября в УМВД ТАСС рассказали, что Андрея Миляева арестовали 30 июля по подозрению в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, Миляев информировал своего знакомого частного предпринимателя, занимающегося рубкой леса в Приморском крае, о запланированных правоохранительными органами проверках по выявлению правонарушений в данной сфере. В свою очередь, предприниматель передал Миляеву за период с 2018 по 2019 год более 5 млн рублей в качестве его доли от дохода, полученного от переработки древесины.

В отношении Миляева проводилась служебная проверка. 26 сентября Фрунзенский районный суд Владивостока продлил ему арест до конца ноября.

Теги
РоссияПриморский край
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