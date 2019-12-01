В Мексике в ходе столкновений полицейских с боевиками наркокартеля убиты 14 человек

МЕХИКО, 1 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 14 человек погибли в субботу в столкновении сотрудников муниципальной полиции с членами преступного сообщества "Картель северо-востока" в штате Коауила на севере Мексики. Об этом сообщила газета El Universal со ссылкой на губернатора региона Мигеля Солиса.

По его словам, были убиты 10 предполагаемых боевиков наркокартеля и четыре стража порядка, еще шестеро полицейских получили ранения. Бой произошел в муниципалитете Вилья-Унион. Преступники использовали автоматическое оружие, в том числе крупнокалиберное. Точное количество членов наркокартеля, участвовавших в нападении на полицейских, пока остается неизвестным.

Мексиканские силовики 17 октября поймали в Кульякане, столице штата Синалоа, Овидио Гусмана Лопеса, сына бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана. После этого на городских улицах начались бои между военными и членами преступного сообщества. В столкновениях погибли не менее девяти человек, более 20 пострадали. Руководители силовых министерств в тот же день приказали отпустить задержанного, чтобы не подвергать опасности местных жителей.