{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На юго-востоке Москвы у безработной угнали автомобиль за 3 млн рублей

У 27-летней девушки похитили "Ягуар E-PACE"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Неизвестный угнал автомашину "Ягуар E-PACE" у безработной 27-летней девушки на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"Накануне вечером в полицию обратилась девушка 1992 года рождения неработающая и заявила об угоне автомобиля по адресу: ул. Белореченская, д. 17. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный совершил кражу принадлежащего заявительнице "Ягуар E-PACE" 2018 года выпуска и скрылся. Материальный ущерб составил около 3 млн рублей", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Два человека погибли в результате ДТП под Оренбургом
По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2108 не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом "Газель"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС