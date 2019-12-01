На юго-востоке Москвы у безработной угнали автомобиль за 3 млн рублей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Неизвестный угнал автомашину "Ягуар E-PACE" у безработной 27-летней девушки на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"Накануне вечером в полицию обратилась девушка 1992 года рождения неработающая и заявила об угоне автомобиля по адресу: ул. Белореченская, д. 17. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный совершил кражу принадлежащего заявительнице "Ягуар E-PACE" 2018 года выпуска и скрылся. Материальный ущерб составил около 3 млн рублей", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).