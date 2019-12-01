{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Два человека погибли в результате ДТП под Оренбургом

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2108 не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом "Газель"

ОРЕНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в воскресенье в Оренбургской области, в результате аварии погибли два человека. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

"Сотрудниками полиции проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на 11-м километре дороги Каменноозерное - Медногорск. Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2108 не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом "Газель". В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗ от полученных травм скончались", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы управления, водитель и пассажиры микроавтобуса не пострадали.

По данным ГУ МЧС региона, в воскресенье в Оренбургской области в большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, местами ледяной дождь, гололед.

Теги
РоссияОренбургская область
Реклама на ТАСС
На юго-востоке Москвы у безработной угнали автомобиль за 3 млн рублей
У 27-летней девушки похитили "Ягуар E-PACE"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС