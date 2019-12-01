Два человека погибли в результате ДТП под Оренбургом

ОРЕНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в воскресенье в Оренбургской области, в результате аварии погибли два человека. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

"Сотрудниками полиции проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на 11-м километре дороги Каменноозерное - Медногорск. Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2108 не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом "Газель". В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗ от полученных травм скончались", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы управления, водитель и пассажиры микроавтобуса не пострадали.

По данным ГУ МЧС региона, в воскресенье в Оренбургской области в большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, местами ледяной дождь, гололед.