В Забайкальском крае пассажирский автобус упал в реку

ЧИТА, 1 декабря. /ТАСС/. Пассажирский автобус упал с моста в реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального минздрава, по предварительным данным, в результате происшествия семь человек тяжело пострадали. По информации ГИБДД, 10 человек погибли.

"В Сретенском районе произошло падение рейсового автобуса Сретенск - Чита с моста в реку Куэнга. По предварительной информации, семь человек тяжело пострадали. На месте работают пять бригад скорой медицинской помощи", - сказали в пресс-службе регионального минздрава.

"В результате ДТП, по предварительным данным, 10 пассажиров автобуса Kia Granbird погибли, еще пять доставлены больницу", - в свою очередь уточнили в ГИБДД. Там также добавили, что у попавшего в ДТП автобуса лопнуло колесо.

К вылету на место происшествия готовится вертолет регионального центра медицины катастроф. В составе бригады - хирург, нейрохирург, два анестезиолога, травматолог.

В пресс-службе регионального УМВД добавили, что на место происшествия выехали сотрудники ДПС. Причины аварии устанавливаются.

"Автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, который занимается туристическими поездками", - сообщил источник в экстренных службах. Он уточнил, что, по предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением, пробил ограждение, и машина упала с моста. Всего в автобусе находились 43 человека.