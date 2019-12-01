Пожар в шахте "Яреганефть" в Коми полностью ликвидировали

СЫКТЫВКАР, 1 декабря. /ТАСС/. Полностью ликвидировано возгорание в шахте "Яреганефть" в Республике Коми, где два человека погибли и двое пострадали. Об этом говорится в пресс-релизе Главного управления МЧС РФ по региону.

"На шахте "Яреганефти" 30 ноября в 22:15 мск зафиксирована ликвидация пожара. Аварийный участок был проветрен. При разведке в ходе полученного анализа газовоздушной смеси в районе аварийного участка не присутствует содержание пожарных газов. Отделениями горноспасателей проводятся мероприятия по обеспечению безопасных условий дальнейших работ по откачке воды и поиску погибших", - говорится в сообщении.

Пожар возник вечером 24 ноября во время буровых работ в шахте "Яреганефти" производственного подразделения "Лукойл-Коми" на глубине более 200 м. В это время в шахте находились 45 горнорабочих, 42 из их были выведены на поверхность, еще один спасен и госпитализирован, судьба двух сотрудников подрядной организации "ДГС система" оставалась неизвестной. Во время тушения пострадал один из горноспасателей, он также госпитализирован.

На третий день пожара, площадь которого составляла около 2 тыс. кв. м, вечером 27 ноября на аварийный участок стали подавать воду и пленкообразующий пенообразователь. Это позволило снизить температуру и интенсивность горения. Затем аварийный участок стали затапливать.

На участке работают восемь отделений горноспасателей, работа организована посменно. В выработках ведется мониторинг воздуха и дистанционный отбор его проб. Ухтинский городской суд признал двух без вести пропавших работников шахты погибшими. Это решение позволит в полном объеме оказать поддержку членам их семей. Работа шахты приостановлена.