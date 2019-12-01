В Москве с начала года угнали или похитили более 2,2 тыс. автомобилей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Число хищений или угонов автомобилей в Москве в 2019 году сократилось на 13,5%. Об этом говорится в материалах, опубликованных прокуратурой Москвы.

За десять месяцев этого года в результате угонов, краж или мошенничеств было похищено 2295 автомобилей (за такой же период прошлого года - 2656 автомобилей). Каждые четыре часа в столице угоняется или похищается один автомобиль (в прошлом году хищения были чаще - одна машина за 3,5 часа).

Лидерами по числу похищений и угонов стали южные районы столицы. За десять месяцев этого года в Юго-Восточном административном округе похитили 311 автомобилей, в Южном - 280, в Юго-Западном - 272, в Восточном - 261. За ними идут Западный, Северо-Восточный и Северный округа столицы, где за этот период владельцы лишились соответственно 246, 237 и 232 автомобилей. Меньше всего угонов или хищений происходит в Центральном (83) и Зеленоградском (23) округах города.

Общий ущерб автовладельцам составил 2,7 млрд рублей, возместить в ходе расследования дел удалось лишь 5% или 133 млн рублей. В федеральный розыск за десять месяцев было объявлено 1558 автомобилей, похищенных в столице (за тот же период прошлого года - более 2,1 тыс. машин). За это время в столице было приостановлено расследование по 1,8 тыс. фактов угонов или хищений автомобилей (за 10 месяцев прошлого года - по 2,2 тыс. фактов).

Как отмечается в материалах прокуратуры, лучше всего раскрываются угоны - 56%, а вот раскрываемость хищений автомобилей путем мошенничества составляет лишь 19,3% (годом ранее - 24,5%), раскрываемость краж автомобилей - 13,6% (в прошлом году - 12%). В суд в этом году направлены уголовные дела о 215 угонах, 194 кражах автомобилей 60 хищениях путем мошенничества.

Чаще всего похищали Toyota, Kia, Hyundai

Согласно опубликованным прокуратурой столицы материалам, с начала этого года чаще других машин похищали автомобили марок Тoyota, Kia, Hyundai

"В январе-октябре 2019 года наиболее часто объявлялись в федеральный розыск автомашины следующих марок: Тoyota (221 раз), Kia (156), Hyundai (140)", - говорится в материалах статистики. На четвертом месте - ВАЗ (85), следом идут Mazda (75), Lexus (61), Ford (53), Nissan (45), BMW и Renault (по 39).

Тoyota была лидером в столице по числу объявленных в федеральный розыск иномарок и в аналогичном периоде прошлого года (318 автомобилей), далее шли автомобили Hyundai" (195), Kia (153) и ВАЗ (153).

А мишенью мошенников чаще всего становятся автомобили марки Kia (97). На втором месте - Hyundai (64 автомобиля), на третьем - Skoda (49). Год назад мошенники наиболее часто похищали Mercedes (66 автомобилей), Kia (53) и ВАЗ (34).

Более 60% угонов в Москве совершают приезжие

Более 60% задержанных в Москве за кражи или угоны автомобилей оказались жителями других регионов.

За десять месяцев этого года в Москве задержали 466 лиц, совершивших кражи или угоны автомобилей (за тот же период прошлого года - 481). По раскрытым угонам и кражам автомобилей 284 были совершены жителями других регионов России, 237 - ранее судимыми. Лишь 77 автоугонов совершили иностранные граждане.

Кроме того, согласно данным статистики, практически два из трех угонов автомобилей (без цели хищения) совершили лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения (144 из числа раскрытых в этом году). Всего за угоны без цели хищения за десять месяцев в городе задержали 244 человека.

С начала года в столице также задержаны 59 лиц за мошенничества, связанные с незаконным завладением автомобилем. Из раскрытых мошенничеств с автомашинами 36 были совершены ранее судимыми, 32 - не жителями Москвы, 28 - иностранцами или лицами без гражданства.