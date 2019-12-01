В ГИБДД назвали причину ДТП в Забайкалье, в котором погибли 10 человек

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Пассажирский автобус перевернулся в Забайкальском крае из-за лопнувшего колеса. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

"Водитель автобуса из-за разрыва переднего колеса совершил съезд с проезжей части вправо по ходу движения, в результате автобус, в котором находились 43 человека, упал в реку Куэнга", - сказали в ГИБДД.

В результате 10 человек погибли и пять пострадали.

Авария произошла на 60-м км автодороги Могойтуй - Сретенск - Олочи. Всего в автобусе находились 43 пассажира. Они ехали из Сретенска в Читу. Протяженность этого маршрута 360 км.