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ДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье
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Уголовное дело возбуждено после падения автобуса в реку в Забайкалье

По последним данным, в результате аварии 15 человек погибли и 18 пострадали

ЧИТА, 1 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после падения рейсового автобуса в реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков.

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Рейсовый автобус Сретенск - Чита в воскресенье упал с моста в реку Куэнга в 60 км от города Сретенска в Забайкальском крае. В автобусе находились 43 человека. По последним данным, в результате аварии 15 человек погибли и 18 пострадали.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") <...> Расследование по данному делу поручено следователям третьего отдела по расследованию особо важных дел. На место происшествия направлены следователи-криминалисты краевого следственного управления", - сказал Марков.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, врачи скорой помощи. К месту происшествия из Читы направили два вертолета регионального центра медицины катастроф, туда выехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Причины аварии устанавливаются. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса.

Теги
РоссияЗабайкальский крайОсипов, Александр МихайловичДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье
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ДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье
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