Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье выросло до 15 человек

ТАСС, 1 декабря. Число пострадавших в результате ДТП с автобусом, упавшим в реку с моста в Забайкальском крае, выросло до 18 человек, еще 15 погибли. Об этом ТАСС сообщили в региональном подразделении медицины катастроф.

"В результате ДТП 15 человек погибли, 18 пострадали, шесть из них госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

В МЧС эту информацию подвердили эту информацию и уточнили, что, предварительно, всего в автобусе было 44 человека. В министерстве также рассказали, что информация о падении автобуса с моста поступила в 09:38 мск. В ликвидации последствий ДТП задействованы 30 человек. Часть пассажиров оказались заблокированными в автобусе, их пришлось деблокировать спасателям МЧС. Для эвакуации пострадавших планируется привлечь санитарную авиацию медицины катастроф.

Пострадавшие пассажиры начали поступать в Нерчинскую городскую больницу, находящуюся в 30 км от места аварии. Об этом сообщила ТАСС исполняющая обязанности главного врача медицинского учреждения Анна Вечканова.

Как сообщили ТАСС в ГИБДД России, авария произошла на 60-м км автодороги Могойтуй - Сретенск - Олочи. Причиной ДТП стало лопнувшее колесо у автобуса Kia Granbird. Автобус следовал из Сретенска в Читу. Протяженность этого маршрута 360 км. В экстренных службах сообщили ТАСС, что автобус пробил ограждение и упал с моста. По предварительной информации, автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, который занимается туристическими перевозками.

Прокуратура Забайкальского края начала проверку по факту падения пассажирского автобуса с моста в реку. Как говорится в официальном сообщении ведомства, сейчас сотрудники ведомства работают на месте ДТП. Будет дана оценка действиям как перевозчика, так и местных властей, отвечающих за безопасность на участке дороги.