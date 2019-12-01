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В Петербурге машина сбила на тротуаре двух пешеходов

Один из пострадавших получил тяжелые травмы, второй - средней степени тяжести

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Автомобиль Hyundai Solaris выехал на тротуар в центре Санкт-Петербурга, сбил двух пешеходов, а затем врезался в столб и забор, после чего перевернулся. Об этом сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области в воскресенье.

"В 10:20 мск на Смольнинской набережной в районе "Водоканала" при не выясненных обстоятельствах Хендай Солярис выехал на тротуар и совершил наезд на двух пешеходов, после чего последовательно совершил столкновение со столбом и забором, после чего перевернулся", - говорится в сообщении.

В результате аварии один из пешеходов получил тяжелые травмы, второй - средней степени тяжести. Информации о состоянии водителя в пресс-службе управления ГИБДД пока нет.

По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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