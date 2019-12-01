ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье. Главное

Рейсовый автобус упал с моста в реку Куэнга в 60 км от Сретенска в Забайкальском крае. Информация о падении транспортного средства поступила в 09:38 мск.

Погибли 19 человек, пострадали не менее пяти. По информации источника в правоохранительных органах, среди погибших двое несовершеннолетних. По данным МЧС, в автобусе находились 44 человека.

Причины происшествия устанавливаются. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса.

Часть пассажиров оказались заблокированными в автобусе, их пришлось деблокировать спасателям МЧС.

К месту происшествия из Читы направили два вертолета регионального центра медицины катастроф, туда выехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.