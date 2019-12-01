{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
3 карточки
Обновлено 

ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье. Главное

© ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

1 декабря автобус Kia Granbird упал в реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края. Погибли 19 человек. Причиной ДТП, по предварительным данным, стало лопнувшее колесо.

Что случилось

?

Рейсовый автобус упал с моста в реку Куэнга в 60 км от Сретенска в Забайкальском крае. Информация о падении транспортного средства поступила в 09:38 мск. 

Погибли 19 человек, пострадали не менее пяти. По информации источника в правоохранительных органах, среди погибших двое несовершеннолетних. По данным МЧС, в автобусе находились 44 человека.

Причины происшествия устанавливаются. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса.

Часть пассажиров оказались заблокированными в автобусе, их пришлось деблокировать спасателям МЧС.

К месту происшествия из Читы направили два вертолета регионального центра медицины катастроф, туда выехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов. 

Что известно о рейсе и автобусе

?

Перевозчик Сергей Пнёв сообщил, что автобус имел лицензию на перевозки и прошел все необходимые технические осмотры. 

"Все лицензии были, страховка была, водитель опытный, машина проходила все процедуры по техрегламенту: технический, медицинский, регулярный технический государственный осмотры", - заявил он. 

Авария произошла на 60-м км автодороги Могойтуй - Сретенск - Олочи. Автобус Kia Granbird следовал из Сретенска в Читу. Протяженность этого маршрута 360 км.

Как проходит расследование аварии

?

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Помимо этого, прокуратура Забайкальского края начала проверку. Будет дана оценка действиям как перевозчика, так и местных властей, отвечающих за безопасность на участке дороги.

Главное управление МЧС по Забайкальскому краю организовало горячую линию в связи с ДТП - 8(3022)356161.

 

Теги
РоссияЗабайкальский крайДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье
Реклама на ТАСС
ДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье
Число погибших в результате ДТП в Забайкальском крае выросло до 19
По данным источника в правоохранительных органах, среди погибших двое несовершеннолетних
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС