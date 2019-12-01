ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье. Главное

1 декабря автобус Kia Granbird упал в реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края. Погибли 19 человек. Причиной ДТП, по предварительным данным, стало лопнувшее колесо.
Что случилось
Рейсовый автобус упал с моста в реку Куэнга в 60 км от Сретенска в Забайкальском крае. Информация о падении транспортного средства поступила в 09:38 мск.
Погибли 19 человек, пострадали не менее пяти. По информации источника в правоохранительных органах, среди погибших двое несовершеннолетних. По данным МЧС, в автобусе находились 44 человека.
Причины происшествия устанавливаются. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса.
Часть пассажиров оказались заблокированными в автобусе, их пришлось деблокировать спасателям МЧС.
К месту происшествия из Читы направили два вертолета регионального центра медицины катастроф, туда выехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
Что известно о рейсе и автобусе
Перевозчик Сергей Пнёв сообщил, что автобус имел лицензию на перевозки и прошел все необходимые технические осмотры.
"Все лицензии были, страховка была, водитель опытный, машина проходила все процедуры по техрегламенту: технический, медицинский, регулярный технический государственный осмотры", - заявил он.
Авария произошла на 60-м км автодороги Могойтуй - Сретенск - Олочи. Автобус Kia Granbird следовал из Сретенска в Читу. Протяженность этого маршрута 360 км.
Как проходит расследование аварии
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").
Помимо этого, прокуратура Забайкальского края начала проверку. Будет дана оценка действиям как перевозчика, так и местных властей, отвечающих за безопасность на участке дороги.
Главное управление МЧС по Забайкальскому краю организовало горячую линию в связи с ДТП - 8(3022)356161.