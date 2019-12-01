Перевозчик заявил, что упавший в реку в Забайкалье автобус проходил все проверки

ТАСС, 1 декабря. Рейсовый автобус, в воскресенье упавший вместе с пассажирами в реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, имел лицензию на перевозки и прошел все необходимые технические осмотры. Об этом сообщил ТАСС перевозчик, индивидуальный предприниматель Сергей Пнёв.

ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье.

ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье. Главное

"Мы организовываем перевозки по данному направлению (Сретенск - Чита - прим. ТАСС), но перевернулся не наш автобус, а заказной. Все лицензии были, страховка была, водитель опытный, машина проходила все процедуры по техрегламенту: технический, медицинский, регулярный технический государственный осмотры", - сказал собеседник агентства и добавил, что сейчас направляется на место ЧП.

В настоящее время здесь работают сотрудники полиции, врачи скорой помощи. Прокуратура начала проверку, следователи возбудили уголовное дело. К месту происшествия из Читы направили два вертолета регионального центра медицины катастроф, туда выехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Рейсовый автобус Сретенск - Чита в воскресенье упал с моста в реку Куэнга в 60 км от города Сретенска в Забайкальском крае. В автобусе находились 43 человека. По последним данным, в результате аварии 15 человек погибли и 18 пострадали.

Причины аварии устанавливаются. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса.