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ДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье

Перевозчик заявил, что упавший в реку в Забайкалье автобус проходил все проверки

Индивидуальный предприниматель Сергей Пнёв также отметил, что водитель был опытный

ТАСС, 1 декабря. Рейсовый автобус, в воскресенье упавший вместе с пассажирами в реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, имел лицензию на перевозки и прошел все необходимые технические осмотры. Об этом сообщил ТАСС перевозчик, индивидуальный предприниматель Сергей Пнёв.

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"Мы организовываем перевозки по данному направлению (Сретенск - Чита - прим. ТАСС), но перевернулся не наш автобус, а заказной. Все лицензии были, страховка была, водитель опытный, машина проходила все процедуры по техрегламенту: технический, медицинский, регулярный технический государственный осмотры", - сказал собеседник агентства и добавил, что сейчас направляется на место ЧП.

В настоящее время здесь работают сотрудники полиции, врачи скорой помощи. Прокуратура начала проверку, следователи возбудили уголовное дело. К месту происшествия из Читы направили два вертолета регионального центра медицины катастроф, туда выехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Рейсовый автобус Сретенск - Чита в воскресенье упал с моста в реку Куэнга в 60 км от города Сретенска в Забайкальском крае. В автобусе находились 43 человека. По последним данным, в результате аварии 15 человек погибли и 18 пострадали.

Причины аварии устанавливаются. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье
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ДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье
ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье. Главное
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