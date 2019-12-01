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В ДТП в Татарстане два человека погибли и трое пострадали

По предварительной информации, автомобиль Duster, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной Kalina

КАЗАНЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Столкновение автомобилей Reno Duster и Lada Kalina произошло в Татарстане на трассе "Казань - Оренбург", в результате чего два человека погибли, трое получили травмы. Об этом в воскресенье журналистам сообщила пресс-служба ГИБДД по Республике Татарстан.

"На 361-м километре автодороги "Казань - Оренбург" автомобиль Duster, по предварительным данным, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Kalina. В результате ДТП погибли два пассажира, оба водителя и один пассажир получили травмы различной степени тяжести", - отмечается в сообщении.

По информации ГИБДД, авария произошла около 10:00 мск. Обстоятельства происшествия выясняются.

В воскресенье в Татарстане выпал снег. Как сообщает ГУ МЧС по региону, осадки в виде мокрого снега и дождя будут идти весь день. В отдельных районах метель, туман, на дорогах гололедица, местами сильная.

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