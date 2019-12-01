Спасатели поставили на колеса автобус, перевернувшийся при падении на реку в Забайкалье

ЧИТА, 1 декабря. /ТАСС/. Автобус, перевернувшийся при падении на лед реки Куэнга в Забайкалье, поставили на колеса, из его салона продолжают извлекать людей, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Авария произошла на региональной автомобильной трассе "Могойтуй - Сретенск - Олочи". На месте происшествия продолжается спасательная операция. С помощью спецтехники перевернувшийся при падении автобус удалось поставить на колеса, из его салона продолжают извлекать людей", - сказал собеседник агентства, предположив, что число пострадавших может возрасти.

Рейсовый автобус Сретенск - Чита в воскресенье упал с моста на замершую реку Куэнга в 60 км от города Сретенска в Забайкальском крае. В автобусе находились 44 человека. По предварительным данным, в результате аварии 15 человек погибли и 18 пострадали.