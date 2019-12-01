Число погибших в результате ДТП в Забайкальском крае выросло до 19

ЧИТА, 1 декабря. /ТАСС/. Количество погибших при падении автобуса на замерзшую реку Куэнга в Забайкальском крае достигло 19 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье.

ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье. Главное

"В результате аварии погибли 19 человек, пострадали не менее пяти", - сказали в пресс-службе ведомства.

По данным источника в правоохранительных органах, среди погибших двое несовершеннолетних. Ранее сообщалось о 15 погибших и 18 пострадавших.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, врачи Нерчинской и Сретенской больниц. Пострадавших доставляют в Нерчинскую городскую больницу. По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек"). К месту происшествия из Читы направили два вертолета регионального центра медицины катастроф.