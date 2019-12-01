Погиб водитель автобуса, попавшего в ДТП в Забайкалье

ЧИТА, 1 декабря. /ТАСС/. Водитель рейсового автобуса, разбившегося в воскресенье при падении на замерзшую реку Куэнга в Забайкальском крае, погиб. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье.

ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье. Главное

"Водитель - житель Читинского района 1976 года рождения. В результате происшествия он погиб", - сказали в пресс-службе.

Рейсовый автобус Сретенск - Чита в воскресенье упал с моста на замершую реку Куэнга в 60 км от города Сретенска. В автобусе находились 44 человека. По предварительным данным регионального УМВД, погибли 19 человек. С места аварии, по информации краевого Минздрава, госпитализировали 14 человек.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, врачи скорой помощи, направлены два вертолета регионального центра медицины катастроф.