{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье

Погиб водитель автобуса, попавшего в ДТП в Забайкалье

Всего погибли 19 человек

ЧИТА, 1 декабря. /ТАСС/. Водитель рейсового автобуса, разбившегося в воскресенье при падении на замерзшую реку Куэнга в Забайкальском крае, погиб. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

На эту тему
ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье. Главное

"Водитель - житель Читинского района 1976 года рождения. В результате происшествия он погиб", - сказали в пресс-службе.

Рейсовый автобус Сретенск - Чита в воскресенье упал с моста на замершую реку Куэнга в 60 км от города Сретенска. В автобусе находились 44 человека. По предварительным данным регионального УМВД, погибли 19 человек. С места аварии, по информации краевого Минздрава, госпитализировали 14 человек.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, врачи скорой помощи, направлены два вертолета регионального центра медицины катастроф.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье
Реклама на ТАСС
Причиной смерти пяти человек в Ярославской области могло стать распитие стеклоочистителя
Тела погибших направили в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС