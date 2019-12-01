Подозреваемый в посредничестве во взятке для замглавы свердловского СУ СК признал вину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Адвокат адвокатской палаты Владимирской области, подозреваемый в посредничестве во взятке для первого заместителя руководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области Михаила Бусылко, признал вину и сотрудничает со следствием. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС его адвокат Юрий Еланцев.

О задержании Бусылко и адвоката стало известно 30 ноября. Следователи возбудили в отношении замначальника СУ СК уголовное дело по статье о получении взятки, в отношении адвоката - по статье о посредничестве во взяточничестве. Они были задержаны сотрудниками УФСБ России по Свердловской области.

"[Адвокат Владислав] Вострецов, согласно тому, что он говорит, признает вину, он сотрудничает, раскаивается", - сказал он. По словам Еланцева, взятка размером до 2 млн рублей предназначалась Бусылко за отмену постановления о прекращении уголовного дела.

Вострецов ранее возглавлял следственный отдел в городе Верхняя Пышма Свердловской области. После увольнения работал адвокатом, сдал экзамены на получение адвокатского статуса во Владимирской области, но работал в Екатеринбурге.