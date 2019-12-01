{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье

Власти Забайкалья окажут помощь семьям погибших и пострадавшим в ДТП с автобусом

На месте происшествия продолжается спасательная операция

ЧИТА, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Забайкальского края окажут всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим при крушении рейсового автобуса в Сретенском районе. Об этом ТАСС сообщила в воскресенье начальник пресс-службы губернатора Елена Назарова.

На эту тему
ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье. Главное

"Вся необходимая помощь семьям погибших и пострадавшим будет оказана. Окончательно вопрос о размере компенсаций решат, когда будет полностью установлен список погибших и пострадавших. Пока на месте происшествия продолжается спасательная операция", - сказала Назарова.

По данным регионального Минздрава, в Шилкинскую и Нерчинскую ЦРБ после аварии направили 14 человек. По информации ГИБДД, пострадавших - 21.

Как сообщил главный врач Шилкинской центральной районной больницы (ЦРБ) Сергей Бянкин, пятеро госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

"Пятеро человек поступили в тяжелом состоянии", - сказал Бянкин.

Как уточнили ТАСС в приемном отделении Нерчинской центральной районной больницы, в учреждение доставлено восемь пострадавших в ДТП.

Специалисты МЧС оказывают психологическую помощь на месте происшествия.

 

Теги
РоссияЗабайкальский крайДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье
Реклама на ТАСС
Причиной смерти пяти человек в Ярославской области могло стать распитие стеклоочистителя
Тела погибших направили в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС