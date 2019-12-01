Власти Забайкалья окажут помощь семьям погибших и пострадавшим в ДТП с автобусом

ЧИТА, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Забайкальского края окажут всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим при крушении рейсового автобуса в Сретенском районе. Об этом ТАСС сообщила в воскресенье начальник пресс-службы губернатора Елена Назарова.
"Вся необходимая помощь семьям погибших и пострадавшим будет оказана. Окончательно вопрос о размере компенсаций решат, когда будет полностью установлен список погибших и пострадавших. Пока на месте происшествия продолжается спасательная операция", - сказала Назарова.
По данным регионального Минздрава, в Шилкинскую и Нерчинскую ЦРБ после аварии направили 14 человек. По информации ГИБДД, пострадавших - 21.
Как сообщил главный врач Шилкинской центральной районной больницы (ЦРБ) Сергей Бянкин, пятеро госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.
"Пятеро человек поступили в тяжелом состоянии", - сказал Бянкин.
Как уточнили ТАСС в приемном отделении Нерчинской центральной районной больницы, в учреждение доставлено восемь пострадавших в ДТП.
Специалисты МЧС оказывают психологическую помощь на месте происшествия.