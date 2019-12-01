Бастрыкин поручил решить вопрос об изъятии дела о ДТП в Забайкалье из полиции в СК

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил решить вопрос об изъятии из полиции материалов дела о нарушении правил дорожного движения по факту аварии с автобусом в Забайкальском крае, где погибли 19 человек, для передачи в СК. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Председатель СК России поручил решить вопрос об изъятии из органов внутренних дел материалов по факту ДТП (ст. 264 УК РФ) для дальнейшего всестороннего и полного расследования следственными органами СК России в одном производстве с фактом ненадлежащего оказания услуг", - сказала Петренко.

Бастрыкин также поставил на контроль в центральном аппарате СК ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России по Забайкальскому краю, по ч. 3 ст. 238 УК РФ. "Глава ведомства указал на необходимость проведения всех следственных действий в предельно сжатые сроки, чтобы виновные лица не смогли уйти от ответственности за гибель людей", - отметила представитель СК.