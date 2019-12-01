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ДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье

Аварийно-спасательные работы на месте ДТП в Забайкалье завершили

Для эвакуации пострадавших задействовано два вертолета медицины катастроф

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Специалисты завершили аварийно-спасательные работы на месте крупного ДТП в Забайкальском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"По состоянию на 13:00 мск аварийно-спасательные работы в Забайкальском крае завершены", - сказал представитель МЧС.

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По данным министерства, в результате ДТП погибли 19 человек и 22 пострадали, состояние троих из них оценивается как тяжелое. "Информация по пострадавшим может измениться, так как некоторые из них сами выбрались из автобуса и уехали своим ходом, они могут позже обратиться в медучреждения", - пояснили в МЧС.

Для эвакуации пострадавших задействовано два вертолета медицины катастроф, также планируется задействовать два вертолета Минобороны.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье
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