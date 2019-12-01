Сотрудники центрального аппарата МВД выехали на место ДТП с автобусом в Забайкальском крае

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. МВД направило в Забайкальский край сотрудников центрального аппарата ведомства для выяснения причин ДТП с автобусом, в результате которого погибли 19 человек. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"По решению руководства МВД России начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников и группа сотрудников главка направлены в Забайкальский край. В ходе выезда будет оказана методическая и практическая помощь следственно-оперативной группе в установлении причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия", - сказала она.

Рейсовый автобус Сретенск - Чита в воскресенье упал с моста на замершую реку Куэнга в 60 км от города Сретенска. В автобусе находились 44 человека. В результате аварии, по последним данным, погибли в том числе двое детей, еще 21 человек пострадал.