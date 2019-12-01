{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье

Сотрудники центрального аппарата МВД выехали на место ДТП с автобусом в Забайкальском крае

Они окажут методическую и практическую помощь следственно-оперативной группе в установлении причин и обстоятельств происшествия

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. МВД направило в Забайкальский край сотрудников центрального аппарата ведомства для выяснения причин ДТП с автобусом, в результате которого погибли 19 человек. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

На эту тему
ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье. Главное

"По решению руководства МВД России начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников и группа сотрудников главка направлены в Забайкальский край. В ходе выезда будет оказана методическая и практическая помощь следственно-оперативной группе в установлении причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия", - сказала она.

Рейсовый автобус Сретенск - Чита в воскресенье упал с моста на замершую реку Куэнга в 60 км от города Сретенска. В автобусе находились 44 человека. В результате аварии, по последним данным, погибли в том числе двое детей, еще 21 человек пострадал. 

Теги
РоссияЗабайкальский крайДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье
Реклама на ТАСС
ДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье
ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье. Главное
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС