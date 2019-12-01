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Первый замглавы СУ СК по Свердловской области помещен под домашний арест по делу о взятке

Михаила Бусылко отправили под домашний арест на два месяца
Михаил Бусылко Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области
Описание
Михаил Бусылко
© Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест на два месяца первого заместителя руководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области Михаила Бусылко, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство обвиняемого и защитника удовлетворить, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до двух месяцев <…> по 28 января 2020 года включительно", - огласила судья.

О задержании Бусылко и адвоката Владислава Вострецова, который был посредником в получении взятки, стало известно 30 ноября. Следователи возбудили в отношении первого замруководителя уголовное дело по статье УК РФ ("Получение взятки"), адвоката - по статье УК РФ - "Посредничество во взяточничестве". Они были задержаны сотрудниками УФСБ России по Свердловской области. Сумма взятки - около 2 млн рублей, уголовное дело расследует центральный аппарат СК.

Подозреваемый в посредничестве во взятке адвокат признал вину, меру пресечения ему изберут позже.

Теги
РоссияСвердловская область
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