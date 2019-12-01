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ДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье
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У автоперевозчика маршрута Чита - Сретенск ранее выявляли нарушения

Речь идет о нарушениях, связанных с отклонением от установленного маршрута и нарушением графика смены водителей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Автоперевозчика, осуществляющего перевозки по маршруту Чита - Сретенск в Забайкальском крае, проверяли в этом году трижды, и выявляли нарушения, связанные с отклонением от установленного маршрута и нарушением графика смены водителей. Об этом говорится в базе данных СПАРК.

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В воскресенье автобус, следовавший по маршруту Сретенск - Чита, упал с моста на замерзшую реку Куэнга в 60 км от города Сретенска в Забайкальском крае. В автобусе находились 44 человека. По предварительным данным регионального УМВД, погибли 19 человек. Сам перевозчик, индивидуальный предприниматель Сергей Пнёв заявил ТАСС, что это был заказной автобус.

Согласно данным, опубликованным в базе, Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Сибирскому федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта три раза проверяло индивидуального предпринимателя Пнёва. Окончательных данных о результатах последней проверки, прошедшей в сентябре 2019 года, в базе нет. В ходе проводившихся ранее проверок были выявлены несколько нарушений, в том числе связанных с отклонением от установленного маршрута и нарушением графика смены водителей.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек"). Причины аварии устанавливаются. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса.

Теги
РоссияДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье
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ДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье
ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье. Главное
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