Пожар в ангаре на северо-западе Москвы потушили

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Пожар металлического ангара на северо-западе Москвы потушили, пострадавших нет. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"В 13:44 [возгорание] ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала", - сообщили в главке.

Пожар возник ранее в воскресенье в ангаре на улице Фабрициуса, дом 33 а, строение 9 на северо-западе Москвы. Площадь возгорания составила 200 кв. м. По данным источника ТАСС, в ходе пожара произошло частичное обрушение в ангаре.