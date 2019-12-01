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Пожар в ангаре на северо-западе Москвы потушили

В результате возгорания произошло частичное обрушение ангара

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Пожар металлического ангара на северо-западе Москвы потушили, пострадавших нет. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"В 13:44 [возгорание] ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала", - сообщили в главке.

Пожар возник ранее в воскресенье в ангаре на улице Фабрициуса, дом 33 а, строение 9 на северо-западе Москвы. Площадь возгорания составила 200 кв. м. По данным источника ТАСС, в ходе пожара произошло частичное обрушение в ангаре.

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