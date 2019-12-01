Жители Забайкалья на своих машинах помогали вывозить людей с места аварии автобуса

ЧИТА, 1 декабря. /ТАСС/. Жители Забайкальского края на своих автомобилях помогали медикам вывозить пострадавших в больницы с места аварии рейсового автобуса. Об этом рассказал ТАСС главный редактор районной газеты "Советское Забайкалье" Александр Почекунин.

Рейсовый автобус Сретенск - Чита в воскресенье упал с моста на замершую реку Куэнга в 60 км от города Сретенска в Забайкальском крае. В автобусе находились 44 человека. По уточненным данным МЧС, погибли 19 человек, еще 22 пострадали.

"Когда стало известно о случившемся, в городе бросили клич - люди на своих машинах поехали к месту происшествия, чтобы помочь медикам вывезти в больницы всех пострадавших. Уже есть желающие сдать кровь для пострадавших", - сказал Почекунин.

О помощи жителей рассказали и в больнице города Нерчинска, куда также доставили пострадавших. "Наши [врачи] привезли пятерых. Но люди привозили [пострадавших] и своим транспортом, подбирали [их] на машинах", - отметили в больнице. Как уточнили ТАСС в приемном отделении Нерчинской центральной районной больницы, всего в учреждение доставлено восемь пострадавших, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

По информации пресс-службы губернатора, пострадавших с места аварии доставили в Шилкинскую, Нерчинскую и Сретенскую ЦРБ.