Врачи доставят в Читу четверых пострадавших при крушении рейсового автобуса

ЧИТА, 1 декабря. /ТАСС/. Врачи центра медицины катастроф доставят в Читу из Нерчинской больницы четверых пострадавших в результате падения рейсового автобуса с моста в Сретенском районе Забайкальского края. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава в воскресенье.

"Четверо пострадавших будут сегодня эвакуированы в Читу из Нерчинской центральной районной больницы. Решается вопрос о транспортировке еще одного пострадавшего. Ведется предтранспортная подготовка", - сказали в пресс-службе.

Рейсовый автобус Сретенск - Чита в воскресенье упал с моста на замершую реку Куэнга в 60 км от города Сретенска. В автобусе находились 44 человека. В результате аварии, по последним данным МЧС, погибли 19 человек, 22 пострадали.

Забайкальский край занимает первое место в Дальневосточном округе (ДФО) по среднему числу погибших в ДТП. Если в ДФО средний показатель составляет 12,44 погибших на 100 тыс. населения, то в Забайкалье до крушения автобуса этот показатель составлял 17,89 погибших. С начала года в ДТП на территории региона погибли уже более 200 человек, пострадали 1,3 тыс. человек. Наибольшее число аварий зарегистрировано на федеральных и региональных дорогах.