В Забайкалье объявили сбор средств для семей погибших и пострадавшим в ДТП с автобусом

ЧИТА, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Забайкальского края объявили сбор средств для помощи семьям погибших и пострадавшим при крушении рейсового автобуса в Сретенском районе. Об этом сообщила пресс-служба губернатора в воскресенье.

ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье.

ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье. Главное

"Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края совместно с региональным фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, объявляет сбор финансовых средств для оказания материальной помощи пострадавшим и семьям погибших в результате ДТП в Сретенском районе Забайкальского края", - говорится в сообщении.

По словам главы краевого Минсоцзащиты, распределение средств будет вестись с учетом мнения специалистов отделов социальной защиты населения, которые работают на месте аварии. "В вопросах расходования средств, которые поступят на счет, гарантирована полная прозрачность. Отчет будет размещен на сайте министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края", - добавила министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края Инна Щеглова.

Исполняющий обязанности вице-премьера края Андрей Гурулев отметил, что экстренные службы, медики и власти региона справляются с ситуацией по оказанию помощи пострадавшим.

"В автобусе 19 [человек] погибли, 18 раненых, из них 8 тяжелых. Все раненые доставлены в больницы Нерченская, Сретенская и Шилкинская, специалисты уже там. Медицина катастроф уже прибыла, со всеми пострадавшими работают, поэтому мы справляемся полностью своими силами", - отметил он.

Ранее начальник пресс-службы губернатора Елена Назарова сообщила, что власти региона окажут всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим при крушении автобуса.

В новость внесены изменения (15:20 мск) - добавлен комментарий и.о. вице-премьера края.