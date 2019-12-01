{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье
Обновлено 

В Забайкалье объявили сбор средств для семей погибших и пострадавшим в ДТП с автобусом

Отчет о расходованиях денежных средств разместят на сайте министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края

ЧИТА, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Забайкальского края объявили сбор средств для помощи семьям погибших и пострадавшим при крушении рейсового автобуса в Сретенском районе. Об этом сообщила пресс-служба губернатора в воскресенье.

На эту тему
ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье. Главное

"Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края совместно с региональным фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, объявляет сбор финансовых средств для оказания материальной помощи пострадавшим и семьям погибших в результате ДТП в Сретенском районе Забайкальского края", - говорится в сообщении.

По словам главы краевого Минсоцзащиты, распределение средств будет вестись с учетом мнения специалистов отделов социальной защиты населения, которые работают на месте аварии. "В вопросах расходования средств, которые поступят на счет, гарантирована полная прозрачность. Отчет будет размещен на сайте министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края", - добавила министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края Инна Щеглова.

Исполняющий обязанности вице-премьера края Андрей Гурулев отметил, что экстренные службы, медики и власти региона справляются с ситуацией по оказанию помощи пострадавшим.

"В автобусе 19 [человек] погибли, 18 раненых, из них 8 тяжелых. Все раненые доставлены в больницы Нерченская, Сретенская и Шилкинская, специалисты уже там. Медицина катастроф уже прибыла, со всеми пострадавшими работают, поэтому мы справляемся полностью своими силами", - отметил он.

Ранее начальник пресс-службы губернатора Елена Назарова сообщила, что власти региона окажут всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим при крушении автобуса.

В новость внесены изменения (15:20 мск) - добавлен комментарий и.о. вице-премьера края.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье
Реклама на ТАСС
ДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье
ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье. Главное
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС