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Сухогруз сел на мель на реке Дон в Ростовской области

На борту судна находятся 14 членов экипажа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 декабря. /ТАСС/. Сухогруз, который следовал из Ростова-на-Дону в Турцию с 14 членами экипажа на борту, сел на мель на реке Дон в Ростовской области. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Ростовская область, река Дон, (Азовский перекат), произошла посадка судна на мель. Сухогруз следовал из Ростова в Турцию, на борту 14 членов экипажа, пострадавших нет. Груз - подсолнечный шрот", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, судотечности нет, разлива нефтепродуктов не произошло, судоходный ход не перекрыт.

Теги
РоссияРостовская область
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