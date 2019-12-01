В Забайкальском крае уточнили, что в салоне разбившегося автобуса находился 41 человек

ЧИТА, 1 декабря. /ТАСС/. В рейсовом автобусе, который упал с моста на замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, находился 41 человек. Об этом сообщил ТАСС глава района Алексей Закурдаев.

Ранее в МЧС России сообщали, что в автобусе находились 44 человека.

"В автобусе находился 41 человек - водитель и 40 пассажиров. Погибли 19 человек. Пострадали 22 человека, при этом четверо пострадавших самостоятельно покинули место происшествия, 18 человек направили в больницы", - сказал Закурдаев.

И.о. вице-премьера Забайкальского края по вопросам гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций Андрей Гурулев подтвердил ТАСС, что на рейсовый автобус №543 "Сретенск - Чита" было продано 40 билетов.

Рейсовый автобус Сретенск - Чита в воскресенье упал с моста на замершую реку Куэнга в 60 км от города Сретенска. Причины аварии устанавливаются. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса.