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СМИ: три человека погибли при обрушении заградительной стены древней церкви в Египте

Ранения получили четверо

КАИР, 1 декабря. /ТАСС/. Три человека, в том числе четырехлетний ребенок, погибли, четверо пострадали в воскресенье в Египте в результате обрушения части заградительной стены древней коптской (христианской) церкви. Как сообщил информационный портал Al Youm Al Sabea, среди пострадавших шестилетняя девочка.

По информации сил гражданской обороны и по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла на территории монастыря Абу-Фана, расположенного в 200 км к югу от Каира, в городе Маллави в провинции Эль-Минья.

Монастырь Абу-Фана был основан христианскими монахами в IV веке. В VI веке на его территории была построена церковь. Губернатор провинции распорядился направить в монастырь специалистов для выяснения причин частичного обрушения постройки.

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Египет
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