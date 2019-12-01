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Обновлено 

В Тунисе в ДТП с автобусом погибли 23 человека

Еще 20 человек госпитализировали
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© REUTERS/Zohra Bensemra, архив

ТАСС, 1 декабря. Число жертв дорожно-транспортного происшествия с участием туристического автобуса, которое произошло в воскресенье на северо-западе Туниса, выросло до 23 человек. Об этом сообщила радиостанция Mosaic FM со ссылкой на представителя Управления гражданской обороны страны.

Ранее сообщалось о 22 погибших.

По данным ведомства, большинство погибших - молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. К настоящему времени госпитализировано 20 пострадавших, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Разбившийся автобус принадлежал частному туристическому агентству и направлялся из столицы страны в город Айн-Драхма. Всего в нем находилось 43 пассажира, главным образом студенты, которые отправились на экскурсию в этот район, известный своими природными заповедниками.

По предварительным данным, автобус перевернулся на дороге и скатился по крутому склону вниз у населенного пункта Айн-Санусси. В качестве основной версии следствие рассматривает превышение водителем допустимой скорости на опасном участке трассы.

МВД Туниса организовало специальную комиссию для расследования инцидента.

Новость обновлена (17:15 мск) - меняется источник информации, приводятся данные о раненых.

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Тунис
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