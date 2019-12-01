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ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье

Опознаны тела 16 погибших в ДТП в Забайкалье

В результате аварии погибли 19 человек

ЧИТА, 1 декабря. /ТАСС/. Опознаны тела 16 из 19 погибших при падении рейсового автобуса с моста в Сретенском районе Забайкальского края. Об этом ТАСС сообщил и.о. вице-премьера края Андрей Гурулев.

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"Все тела доставлены в Сретенскую ЦРБ, 16 из них уже опознаны", - сказал он.

Рейсовый автобус Сретенск - Чита в воскресенье упал с моста на замершую реку Куэнга в 60 км от города Сретенска, примерно в 320 км к востоку от Читы. В автобусе находились более 40 человек. Погибли 19 человек, еще 19 доставили в больницы. Несколько человек самостоятельно покинули место аварии, медицинская помощь им не потребовалось.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье
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ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье
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