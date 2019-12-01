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ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье

СК ищет свидетелей ДТП с рейсовым автобусом в Забайкалье

Следователи отмечают, что каждый звонок может иметь важное значение для расследования уголовного дела

ЧИТА, 1 декабря. /ТАСС/. Следователи ищут свидетелей аварии с рейсовым автобусом в Забайкальском крае, где погибли 19 человек. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков.

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"Следователи обращаются ко всем очевидцам этого ДТП, ко всем автовладельцам, проезжавшим в момент аварии по указанном участку дороги и имеющим регистраторы в автомобилях, с просьбой позвонить по телефону в Сретенске: 8(30246)2-16-22, либо по телефону в Чите: 8(3022) 35-57-22. Следователи отмечают, что каждый звонок может иметь важное значение для расследования уголовного дела. Конфиденциальность гарантируется", - сказал Марков.

Рейсовый автобус Сретенск - Чита в воскресенье упал с моста на замершую реку Куэнга в 60 км от города Сретенска. В автобусе находились более 40 человек. Погибли 19 человек, 22 пострадали. Несколько человек самостоятельно покинули место происшествия, медицинская помощь им не потребовалось.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье
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ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье
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