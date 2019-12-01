Губернатор Забайкалья заявил, что документы на разбившийся автобус были в порядке

ЧИТА, 1 декабря. /ТАСС/. Разбившийся в Забайкалье рейсовый автобус постоянно использовался для пассажирских перевозок, все документы на него, по предварительным данным, были в порядке. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Александр Осипов.

ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье.

ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье. Главное

"Это постоянно использовавшийся для пассажирских перевозок автобус. Все документы на этот автобус, по предварительным данным, были в порядке", - сказал Осипов.

Он отметил, что окончательную оценку причин ДТП должно дать следствие. "Мост также был в порядке - исправное металлическое ограждение, высокое бордюрное ограждение пешеходной части моста. Ограждение снесено автобусом на значительной протяженности <...> Было ли там лопнувшее колесо, какая была скорость движения, в каком состоянии находилось дорожное полотно - ответы на эти вопросы должны дать компетентные органы", - добавил он.

"Мост был в порядке - исправное металлическое ограждение, высокое, мощное бордюрное ограждение пешеходной части моста. Ограждение снесено автобусом на значительной протяженности", - сказал также Осипов.

По данным региональных властей, длина моста - 175,6 м, ширина - 10,5 м.