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ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье

Все пострадавшие в ДТП с автобусом в Забайкалье являются местными жителями

По словам губернатора региона Александра Осипова, опознание погибших еще не завершилось, но те, чьи имена уже известны - также были местными жителями

ЧИТА, 1 декабря. /ТАСС/. Все пострадавшие при падении рейсового автобуса с моста в Забайкальском крае являются местными жителями, сообщил ТАСС губернатор региона Александр Осипов.

"Все пострадавшие - забайкальцы", - сказал Осипов. По его словам, опознание погибших еще не завершилось, но те, чьи имена уже известны - также были местными жителями.

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Губернатор добавил, что власти решают вопрос об объявлении траура и подчеркнул, что семьям погибших и пострадавшим будет оказана необходимая помощь. В ближайшее время будет определен размер компенсаций. "Правительство сейчас считает, сколько средств нужно", - отметил Осипов.

По данным пресс-службы губернатора, после ДТП в Сретенскую, Нерчинскую и Шилкинскую ЦРБ доставили 19 человек. Вечером в воскресенье шесть пострадавших из Нерчинска санавиацией доставили в краевую клиническую больницу в Чите. Самой юной из пострадавших - 12 лет, самым старшим - по 59.

Теги
РоссияЗабайкальский крайОсипов, Александр МихайловичДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье
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