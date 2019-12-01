Россияне не пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Тунисе

ТАСС, 1 декабря. Посольство России в Тунисе сообщило, что россиян нет среди погибших и пострадавших в автокатастрофе на северо-западе Туниса, жертвами которой стали 23 человека. Соответствующее заявление опубликовано в воскресенье в Twitter посольства.

"По предварительным данным, полученным от компетентных органов Тунисской Республики, в результате ДТП, произошедшего 1 декабря в окрестностях г. Айн-Драхам (провинция Джендуба), среди погибших и пострадавших российские граждане не имеются", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в воскресенье туристический автобус перевернулся на дороге и скатился по крутому склону вниз у населенного пункта Айн-Санусси. В качестве основной версии следствие рассматривает превышение водителем допустимой скорости на опасном участке трассы.

Радиостанция Mosaic FM со ссылкой на представителя Управления гражданской обороны страны сообщила, что большинство погибших - молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. К настоящему времени госпитализированы 20 пострадавших, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Разбившийся автобус принадлежал частному туристическому агентству и направлялся из столицы страны в город Айн-Драхам. Всего в нем находилось 43 пассажира, главным образом студенты, которые отправились на экскурсию в этот район, известный своими природными заповедниками.