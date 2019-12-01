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В Киеве убили трехлетнего сына депутата облсовета

Это произошло во время покушения на Вячеслава Соболева

КИЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Автомобиль депутата Киевского областного совета, ресторатора Вячеслава Соболева был обстрелян в воскресенье в центре украинской столицы, в результате чего погиб его трехлетний сын. Об этом сообщила пресс-служба киевской полиции.

"Злоумышленник выстрелом из неизвестного оружия стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне машины. По дороге в больницу ребенок скончался в карете "скорой", - сообщила полиция.

В Киеве введена специальная полицейская операция по поиску злоумышленника, который стрелял в автомобиль Range Rover и смертельно ранил мальчика. Покушение на бизнесмена и депутата произошло на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Позже полиция сообщила, что неизвестный покушался на депутата Киевского облсовета и бизнесмена Вячеслава Соболева. В 2002 году он избирался депутатом городского совета Донецка. С апреля 2005 года занимал должность заместителя мэра Донецка по вопросам деятельности исполнительных органов власти. Позже работал в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). В 2010-2011 годах занимал также должность заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Много лет преподавал в Донецком государственном университете экономики и торговли. В 2015 стал депутатом Киевского облсовета от "Блока Петра Порошенко".

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Украина
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