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Генконсульство РФ поддерживает связь с полицией Нового Орлеана, где была открыта стрельба

В результате инцидента пострадали 11 человек

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Хьюстоне (штат Техас) находится в контакте с американскими правоохранительными органами относительно стрельбы в Новом Орлеане (штат Луизиана). Соответствующее сообщение было опубликовано в воскресенье в Twitter российской дипмиссии.

"Утром 1 декабря в одном из туристических районов г. Новый Орлеан, шт. Луизиана, неизвестный открыл стрельбу. По данным местной полиции, 11 человек пострадали. Генеральное консульство находится в контакте с правоохранительными органами, которые уточняют гражданство пострадавших", - указывается в сообщении.

Ранее телекомпания NBC со ссылкой на полицию сообщила о том, что ночью с субботы на воскресенье неизвестный открыл стрельбу во Французском квартале в историческом центре Нового Орлеана. Пострадали как минимум 11 человек, состояние двоих врачи оценивали как критическое. Представитель полиции сообщил о задержании на месте происшествия человека, чья причастность к инциденту устанавливается.

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