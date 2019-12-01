Проникших в петербургское метро "зацеперов" задержали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Сотрудники метрополитена Санкт-Петербурга задержали двух человек, незаконно проникших в тоннель на "пятой" ветке подземки и вызвали сбой движения на участке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе метрополитена.

"Они задержаны", - сказали в пресс-службе подземки.

В воскресенье вечером движение на участке от станции "Волковская" до "Шушар" приостановили из-за проникновения в тоннель "зацеперов". Они проехали снаружи поезда, зацепившись за вагон. Сотрудникам метро пришлось отключить контактный рельс. Пассажирам рекомендовали пользоваться наземным транспортом. В настоящее время движение восстановлено.

Пятая (Фрунзенско-Приморская) линия метро соединяет северо-западные районы Петербурга с Пушкинским районом города.