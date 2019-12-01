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В Бразилии девять человек погибли в давке на вечеринке

В больницу доставлены семеро пострадавших

ТАСС, 2 декабря. По меньшей мере девять человек погибли и семеро пострадали в результате давки на вечеринке в Сан-Паулу. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters.

По его данным, трагедия случилась после того, как на вечеринке с участием 5 тыс. человек полиция попыталась задержать двух человек. Подозреваемые открыли огонь по стражам порядка, а затем попытались скрыться в толпе.

Представитель правоохранительных органов заявил, что при задержании сотрудники полиции применили резиновые пули. Проводится проверка их действий. Семеро пострадавших доставлены в больницу.

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Бразилия
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