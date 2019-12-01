Россияне не пострадали при стрельбе в Новом Орлеане

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Граждане РФ не пострадали в результате стрельбы в Новом Орлеане (штат Луизиана). Об этом говорится в заявлении Генерального консульства России в Хьюстоне (штат Техас), опубликованном в воскресенье на его странице в Twitter.

"По данным регионального представительства Госдепартамента США, при стрельбе в г. Новый Орлеан, шт. Луизиана, никто из иностранных граждан не пострадал", - указывается в сообщении. Ранее Генконсульство сообщило о том, что "находится в контакте с [американскими] правоохранительными органами, которые уточняют гражданство пострадавших".

Ранее телекомпания NBC со ссылкой на полицию сообщила о том, что в ночь на воскресенье неизвестный открыл стрельбу во Французском квартале в историческом центре Нового Орлеана. Пострадали как минимум 11 человек, состояние двоих врачи оценивали как критическое. Представитель полиции сообщил о задержании на месте происшествия человека, чья причастность к инциденту устанавливается.